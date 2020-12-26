Расчленившей рэпера Картрайта продлили арест

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест Марине Кохал, обвиняемой в убийстве и расчленении супруга Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Об этом сообщает в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

Срок заключения под стражей по обвинению в убийстве Кохал продлили до 28 февраля 2021 года. Адвокаты обвиняемой просили избрать домашний арест или иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В ноябре защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа, подала жалобу в Смольнинский суд на бездействие следствия. Адвокат Юрий Авдеев пояснил, что стороне защиты до сих пор не были предоставлены результаты проведенной экспертизы тела музыканта. Юрист Сергей Лукьянов отметил, что следствие разрешило ознакомиться с результатами экспертизы тела Картрайта, но не указало сроки.

Причина смерти музыканта не установлена до сих пор. Следователям пока не удается выяснить: он умер в результате употребления инсулина или же он лишь впал в кому, а скончался позже в результате механического воздействия острым предметом, использовавшимся для расчленения тела.

О гибели рэпера стало известно 30 июля. Кохал заявила, что муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, после чего она расчленила супруга, чтобы скрыть его «бесславную смерть». Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвиняется супруга музыканта. Она свою вину не признает.