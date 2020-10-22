Раскрыта судьба сына расчлененного рэпера Картрайта

Мать расчлененного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Валентина Юшко планирует оформить опеку над двухлетним внуком и увезти его на Украину. Судьбу сына убитого раскрыл Пятому каналу адвокат женщины Антон Кобит.

После того, как ребенка изъяли из семьи, он находится в инфекционной больнице № 3 Санкт-Петербурга. Юшко обратилась в службу по делам детей исполнительного комитета Нежинского городского совета на Украине, в органы опеки и попечительства Санкт-Петербурга с заявлением разрешить взять под опеку внука.

20 октября женщина направила обращение уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге Митяниной Анне, попросив взять дело ее внука под свой личный контроль и оказать содействие в установлении опеки.

В настоящее время Юшко ожидает ответа от государственных органов России и Украины. «Мы рассчитываем на то, что в последующем ребенок будет передан бабушке на Украину, поскольку она все-таки является его ближайшим родственником и изъявила однозначное желание, чтобы он проживал с ней», — поделился защитник. Юшко приезжала в Россию, где дала показания в рамках уголовного дела, и сейчас находится на Украине. До смерти сына она не виделась с внуком. Мать убитого считает, что ее невестка Марина Кохал намеренно оттягивала знакомство.

В октябре тещу рэпера Елену Кохал заподозрили в соучастии в убийстве. По версии следователей, она помогала дочери расчленить тело мужа. Женщину не стали арестовывать из-за состояния здоровья: ей стало плохо на судебном заседании, она потеряла сознание и была госпитализирована. Предполагалось, что у нее случился гипертонический криз.

О гибели рэпера стало известно 30 июля. Его жена заявила, что он умер за четыре дня до этого от передозировки наркотиков, после чего она расчленила супруга, чтобы скрыть его «бесславную смерть». Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвиняется супруга музыканта. Она свою вину не признает.