Убивший отца россиянин через 19 лет зарезал жену

Завершено расследование в отношении 39-летнего жителя Омской области Евгения Гущина, которого обвиняют в убийстве отца и гражданской жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, первое преступление мужчина совершил летом 2001 года в селе Лузино. 19-летний Гущин вернулся домой с учебы и увидел, что родители ссорятся. Причиной их конфликта были разногласия в вопросах воспитания сына. Отец обвинял мать в том, что она во всем потакает Евгению и балует его, а затем ударил ее по щеке. Гущин заступился за мать, отобрал у отца молоток, которым тот забивал гвозди перед ссорой, и ударил родителя по голове.

От полученной открытой черепно-мозговой травмы Гущин-старший скончался на месте. Сын с матерью завернули тело в ковер, вывезли в лес и там закопали. Через три дня они заявили в полицию о том, что мужчина уехал в Омск в строительный магазин и пропал без вести. Убийство осталось нераскрытым.

Через 19 лет — осенью 2019 года — Евгений Гущин зарезал 51-летнюю жену. Как установило следствие, супруги выпивали и стали ссориться из-за того, что женщина приревновала его к девушкам, с которыми Гущин переписывался на сайтах знакомств и в соцсети. Она поцарапала ему нос, отчего мужчина разозлился и ударил жену ножом, которым резал хлеб, в шею. Тело Гущин тут же расчленил на полу и перенес частями в спортивной сумке в лес. Там он закопал останки в разных местах.

После убийства жены Гущин полгода переписывался от имени женщины с ее 32-летним сыном. 8 марта 2020 года сын убитой пришел поздравить мать с праздником и обнаружил ее пропажу. Он подал заявление в полицию.

Гущина вызвали на допрос, но он заявил, что не причастен к исчезновению жены. Его проверили на полиграфе, который выявил, что мужчина лжет. На очередном допросе Гущин признался в убийстве, показал места в лесу, где спрятал части тела. Через два дня он сознался и в убийстве отца, совершенном 19 лет назад, объяснив, что хочет спать спокойно.

Дело Гущина направлено в Омский районный суд для рассмотрения по существу.