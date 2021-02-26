Полицейским ужесточат статью за игнорирование звонка об убийстве россиянки

В Кемеровской области суд вернул прокурору дело о халатности полицейских, которые проигнорировали вызовы в дом, где россиянин убивал свою бывшую девушку. Об этом сообщает ТАСС.

Против полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова было возбуждено дело по части 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ. Однако защита и обвинение настаивали на том, что халатность полицейских повлекла за собой смерть 23-летней студентки, соответственно, нужно переквалифицировать дело на часть 2 статьи 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека») УК РФ. Суд счет доводы обоснованными.

Ранее была опубликована расшифровка телефонного разговора соседа убиваемой девушки с оператором экстренной службы. Мужчина несколько раз требовал вызвать полицию, указывая на крики девушки, однако наряд так и не приехал. Через полтора часа россиянин вновь позвонил оператору и сообщил, что соседи так и не дождались полицейских, своими силами вскрыли дверь в квартиру, но нашли девушку без признаков жизни.

Бывший возлюбленный на протяжении нескольких часов избивал и резал 23-летнюю студентку Веру Пехтелеву. На пульт полиции поступило семь сигналов от соседей, однако сотрудники МВД так и не послали на вызов группу экстренного реагирования.

Во время судебного заседания обвиняемые полицейские пояснили, что продолжают работу в полиции, хотя один из них и был понижен в должности.