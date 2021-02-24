Сосед рассказал о криках убиваемой бывшим молодым человеком россиянки

В Кемеровской области россиянин три раза звонил в полицию и рассказывал о криках девушки, которую убивали в соседней квартире. Расшифровку телефонного разговора мужчин с оператором экстренной службы опубликовала правозащитница Алена Попова на своей странице в Facebook.

«Нам бы полицию вызвать, тут у соседей какая-то бойня происходит. Девушка орет, прям истерически», — объясняет сосед, позвонив по номеру 112. Оператор заявил, что вызов передан сотрудникам полиции, однако на место происшествия никто не приехал.

Во время второго звонка на фоне слышен крик девушки. «Где милиция *****(блин)? Как мне дверь-то открыть? Там ее убьет сегодня ***** (блин)!» — возмущался мужчина. В ответ оператор повторил, что звонок передан в полицию, и попросил не материться.

Последний звонок сосед сделал через полтора часа, сообщив, что соседи так и не дождались полицейских и своими силами вскрыли дверь в квартиру, однако девушка уже мертва.

Ранее сообщалось, что полицейские, которые проигнорировали звонки соседей о женских криках, пойдут под суд. Бывший возлюбленный на протяжении нескольких часов избивал и резал 23-летнюю студентку Веру Пехтелеву. На пульт полиции поступило семь сигналов от соседей, однако сотрудники МВД так и не послали на вызов группу экстренного реагирования.

Теперь правоохранителям грозит штраф до 120 тысяч рублей, исправительные работы или арест сроком до трех месяцев.