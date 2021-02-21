Проигнорировавшие звонки о женских криках полицейские пойдут под суд

В Кемеровской области полицейские, которые проигнорировали звонки соседей о женских криках, пойдут под суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Бывший возлюбленный на протяжении нескольких часов избивал и резал 23-летнюю студентку Веру Пехтелеву. На пульт полиции поступило семь сигналов от соседей, однако сотрудники МВД так и не послали на вызов группу экстренного реагирования.

Теперь правоохранителям грозит штраф до 120 тысяч рублей, исправительные работы или арест сроком до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что бывший молодой человек Пехтелевой нанес ей 56 ударов ножом, когда та приехала к нему забирать вещи в январе прошлого года. Не дождавшись полицию, соседи сами вскрыли квартиру ломом. К тому моменту девушка уже была мертва.

Против россиянина возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», однако в настоящее время дело хотят переквалифицировать ее в «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Вторая статья предполагает более жесткое наказание — до 20 лет лишения свободы.