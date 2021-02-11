Присяжные вынесли вердикт расстрелявшему коллег в московском метро полицейскому

Присяжные вынесли вердикт полицейскому Алексею Смирнову, расстрелявшему коллег на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московского городского суда

Полицейского признали виновным в посягательстве на жизнь двух сотрудников правоохранительных органов, но оправдали за третье покушение и получение взяток. Также присяжные сочли, что Смирнов заслуживает снисхождения, а значит, не может получить пожизненный срок.

Присяжные установили, что 18 сентября 2019 года в комнате полиции в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» сотрудники отдела собственной безопасности предъявили Смирнову служебные удостоверения, намереваясь его задержать. Тогда Смирнов выхватил пистолет и не менее девяти раз выстрелил в коллег из табельного пистолета. Один сотрудник погиб, второй был ранен.

По неофициальным данным, Смирнов занимался поборами с пассажиров, попадавшихся на мелких нарушениях, и имел с этого около 10 тысяч рублей ежедневно. За ним установили наблюдение, а 18 сентября 2019 года попытались задержать за получение взятки в две тысячи рублей от нелегального мигранта.