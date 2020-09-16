Спровоцировавших прапорщика МВД на стрельбу в метро Москвы проверят следователи

Следователи проверят действия сотрудников отдела собственной безопасности (ОСБ) УВД на московском метрополитене, которые пытались задержать со взяткой в две тысячи рублей прапорщика МВД Алексея Смирнова и спровоцировали его открыть стрельбу по ним, в результате чего один полицейский погиб, а второй был тяжело ранен. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, доследственную проверку проводит столичное управление Следственного комитета России (СКР), в ходе нее предстоит выяснить законность действий оперативников, которые вели разработку Смирнова. Проведение такой проверки означает, что допускается возможность провокации со стороны полицейских в отношении Смирнова, считает его адвокат. В таком случае его действия не могут быть квалифицированы как посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, поскольку действия данных сотрудников незаконны, пояснил защитник.

В настоящее время дело Смирнова находится на рассмотрении в Мосгорсуде. Обвиняемый попросил о суде присяжных. В ходе предварительного судебного слушания адвокаты Смирнова ходатайствовали о приобщении к материалам уголовного дела доказательств, которые свидетельствуют о провокации взятки, устроенной сотрудниками ОСБ УВД на московском метрополитене и приведшей к трагическим последствиям.

На 12 октября 2020 года по делу назначен отбор коллегии присяжных, после чего суд перейдет к изучению доказательств по делу.

Вечером 18 сентября 2019 года в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» полицейский Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки в две тысячи рублей. Полицейский Максим Веялко погиб, его коллега Алексей Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Третий сотрудник ОСБ не пострадал.

Смирнова сразу же задержали. На допросе он заявил о провокации со стороны ОСБ, из-за которой начал стрелять по оперативникам. Согласно материалам дела, Смирнов сам вызвал пострадавшему скорую помощь и добровольно отдал оружие прибывшим полицейским.

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