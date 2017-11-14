Крысиный патруль

Управление МВД на московском метрополитене потряс громкий скандал, к которому привели странные события. 26-летний сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) — обычный дежурный с кольцевой линии метро — умудрился приступить к работе в полицейском отделе кадров без всяких на то полномочий. Молодой человек погрузился в служебные документы с секретной информацией, выяснил, кто из полицейских в метро числится в отделе собственной безопасности (ОСБ), и тайно следит за тем, чтобы коллеги не нарушали закон. Недолго думая, новоявленный кадровик «слил» фотографии особистов в общий полицейский чат. Подробности скандала в столичной полиции выясняла «Лента.ру».
Ставка на конспирацию
Конспирация для сотрудника полиции значит если не все, то очень многое. Не все из стражей порядка работают в форме и под своими именами. Например, оперативники в штатском, наблюдающие в кафе за подозрительной компанией или дежурящие у подъездов предполагаемых наркоторговцев. Анонимность — важнейший инструмент полицейских. Именно поэтому им запрещено открывать аккаунты в соцсетях. Если стражи порядка там и присутствуют, то под вымышленными именами и с «левыми» фотографиями. Полицейские знают: рассекретить себя — значит, усложнить свою работу. Преступники смогут узнать их в лицо и получат преимущество.
Особенно важна конспирация для сотрудников отделов собственной безопасности (ОСБ) — особистов, которые тайно следят за тем, чтобы коллеги не нарушали закон. Каждый полицейский знает об их существовании, но мало кто видел их в лицо. От особистов во многом зависит и качество, и законность работы стражей порядка: они следят, чтобы полицейские не брали взятки, не превышали полномочия и не злоупотребляли ими, не занимались фальсификацией материалов и уголовных дел. Материалы на нарушителей передают в Следственный комитет России (СКР).
Само собой, раскрытый особист становится бесполезным. Осенью именно такая печальная участь постигла восьмерых сотрудников ОСБ УВД на московском метрополитене. Началось все с того, что 26-летний сотрудник патрульно-постовой службы (ППС), назовем его Андрей (настоящее имя известно редакции «Ленты.ру»), служивший на кольцевой линии подземки, получил травму руки и оказался в больнице. Когда он выписался, выходить на дежурство еще не мог — рука не восстановилась полностью. Начальство решило использовать его на других работах.
Заделался в кадры
Как раз в это время отделу кадров УВД столичного метрополитена срочно потребовался легкотрудник, то есть временный работник для заполнения документов и работы с личными делами. Кадровики попросили откомандировать молодого человека к ним, чтобы тот в период восстановления занимался документами. Сказано — сделано: Андрей попал в кадры. Между тем такой перевод — грубое нарушение закона, о чем позже загудели полицейские сообщества в сети (подробности произошедшего на анонимной основе были опубликованы в сообществе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте»). Именно это самое первое нарушение привело затем к другим, куда более серьезным.
«Все личные дела сотрудников имеют гриф секретности. Для доступа к ним нужна минимум третья форма допуска, которая у бравого сотрудника ППС со станции, конечно, отсутствует. Но всем на это наплевать. Бумажки же должен кто-то делать, кадровики не справляются», — сетуют в сообществе.
Также отмечается, что молодой полицейский, судя по всему, хорошо справлялся с «бумажками»: его статус в отделе кадров, где в основном трудятся женщины, постепенно повышался, доверие к нему росло. В итоге сотруднику ППС доверили дела особистов. И новоявленный кадровик решил помочь своим коллегам, чтобы они знали, кто среди них «шпион».
Андрей перефотографировал особистов из личных дел, сделал коллаж из восьми фото и отправил в чат своего отдела в WhatsApp с подписью «распечатайте и на станции повесьте, это наше ОСБ».
Неизвестно, на что он рассчитывал, но вместо оваций коллег последовало неизбежное: особисты быстро узнали об утечке. и Андрею пришлось уволиться по собственному желанию.
Разбор полетов
Информацию о скандале в полиции московского метро «Ленте.ру» подтвердили несколько источников в правоохранительных органах столицы.
«Сотрудник без формы допуска, которую нельзя получить без ведома ФСБ, не может не то что работать с личными делами или просто смотреть на них, но и даже входить в помещение, где они хранятся. В случае нарушения режима секретности начальство должно было уведомить спецслужбы, чтобы те провели проверку», — рассказал один источник.
Между тем, по словам собеседника «Ленты.ру», никаких уведомлений в спецслужбы полицейские не подавали — в ФСБ обо всем узнали по своим каналам. Источник отмечает: теперь руководству отдела, открывшего постороннему доступ к секретным материалам, грозит уголовная ответственность.
«Суть в том, что контроль за режимом секретности — прерогатива ФСБ. Даже если в главке обнаружат поврежденную печать на двери отдела кадров, то об этом немедленно сообщают сотрудникам ФСБ. Те, в свою очередь, проводят проверку, причем сразу по факту нарушения режима секретности. Судьбу нарушителей два ведомства решают сообща. В истории с Андреем все сложилось странно: провинившийся сотрудник ППС уволился — и все. Те же, кто создал условия для утечки закрытой информации, почему-то к ответственности не привлечены — а это начальник и инспектора отдела кадров, командир этого полицейского и особист, курирующий аппарат УВД. Причем, скорее всего, чекисты накажут за нарушение режима секретности именно особистов, которые и пострадали от рук "кадровика"», — отмечает собеседник «Ленты.ру».
Любопытнее всего то, что провинившемуся сотруднику ППС, как ни странно, никакая ответственность не грозит — он не давал подписку о неразглашении сведений, содержащих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну. По словам другого источника «Ленты.ру», руководство УВД на столичном метрополитене пыталось замять историю, назначив лишь внутреннюю проверку.
«Однако благодаря стараниям особистов она все-таки выплыла наружу, и сейчас служебную проверку проводит главк столичной полиции. В настоящий момент доследственная проверка не назначена и не проводится. Не исключено, что ее назначат, но пока никакой официальной информацией следственные органы не располагают. Хотя знают о ситуации и с интересом наблюдают за ее развитием», — отметил источник.
Оперативно ответить на запрос «Ленты.ру» о сложившейся ситуации в столичном главке МВД не смогли.
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Сотрудники ППС и особисты уже не в первый раз вступают в конфликт друг с другом. Так, в июле 2015 года «Лента.ру» сообщала о скандальной истории с участием сотрудников ОСБ и ППС, которая привела к отстранению последних от службы. Тогда патрульные остановили белый Range Rover, ехавший по встречной полосе на улице Красный Казанец на востоке столицы. В автомобиле находились сотрудники отдела собственной безопасности. По предварительным данным, оперативники сами предложили полицейским взятку, затем показав удостоверения и обвинив их в вымогательстве. В защиту патрульных выступил профсоюз полиции, а также основатель движения «Стопхам» Дмитрий Чугунов. Он отправил письмо главе московской полиции, попросив разобраться в ситуации и обратить внимание на «дорогостоящие автомобили у сотрудников, призванных противодействовать коррупции в системе МВД России».