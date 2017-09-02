Типа смешные легавые

Представители силовых структур — люди, безусловно, суровые. Однако ничто человеческое им не чуждо, в том числе и чувство юмора. Правда, порой шутки людей в погонах оказываются настолько специфическими, что стоят им должностей. Зато в интернете их, как правило, встречают на ура. Один из свежих примеров — появившееся на днях видео с подмосковным участковым, который показал коллегам способ быстро разобраться со всеми материалами доследственной проверки: просто выбросить их куда подальше. «Лента.ру» вспомнила наиболее удачные примеры служебного юмора.

Супермегаучастковый в действии

Как показывает практика, руководство правоохранительных органов пристально следит за всеми выходками своих сотрудников, размещенными в сети, и разговор с шутниками оказывается коротким: увольнение за неподобающий поступок. Впрочем, это, судя по всему, не останавливает людей в погонах в стремлении продемонстрировать на камеру свою удаль.

29 августа на YouTube появился ролик, снятый сотрудником подмосковного УМВД, участковым Олегом Лябиным. Страж порядка из города Королева называет себя супермегаучастковым и показывает своим коллегам, как наилучшим образом работать с материалами доследственной проверки.

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Полицейский объясняет, что нужно сложить документы «в одну стопочку», после чего берет их и бросает в сторону двери. «Вот и все, все материалы исполнены», — резюмирует Лябин. Вскоре СМИ, со ссылкой на сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталия Нюкалова, сообщили, что участкового уволили: «Указанный в видеоролике участковый, уполномоченный полиции, находится в отпуске с последующим увольнением. По выходе из отпуска будет уволен из органов внутренних дел».

Алкоспорщик из ГИБДД

9 августа в сети появилось видео, на котором двое мужчин интересуются у третьего, почему его не оштрафовали за езду в пьяном виде по городу Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ). Водитель объясняет это тем, что работает в ГИБДД, и даже готов поспорить на 300 тысяч рублей, что избежит наказания, если и дальше будет ездить по городу пьяным.

«Хочешь быть таким же — иди в ГАИ, — шутливо объясняет он собеседникам преимущества своей службы. — Есть еще такая 21 статья Федерального закона "О полиции", которая мне позволяет делать все».

В пресс-службе МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу подтвердили, что мужчина, запечатленный на видео, действительно работает в правоохранительных органах — правда, на момент записи на камеру он не был при исполнении.

Эти смешные приказы

В марте 2016 года громкий скандал сотряс столичное ГИБДД: в сети появился видеоролик ежедневного инструктажа сотрудников одного из батальонов дорожной полиции. Командир взвода зачитывал предписания начальника ГУ МВД России по Москве Анатолия Якунина, с насмешкой передергивая и комментируя его предписания.

«Исключение малейшей коррупционной составляющей на экзаменах при получении водительского удостоверения… Дальше. Анатолий Иванович "Йикунин" призвал сотрудников ГИБДД больше внимания уделять профилактическим мероприятиям по остановке и досмотру автотранспорта с целью выявления и пресечения преступлений, изъятию из незаконного оборота запрещенного груза. Какого, б****, груза?» — изумлялся командир.

При этом один из присутствующих на инструктаже комментировал происходящее, употребляя нецензурную лексику: «Моргун кривомордый», «му***», «ну, там тафар [товар] везут, тафар без накладной, б****». Стоит ли говорить, что после публикации записи как в отличившемся, так и в других подразделениях ГИБДД прошли проверки, а героям видео устроили жесткий «разбор полетов».

Говорит и показывает таможня

8 февраля 2016 года на YouTube появился ролик «Таможня Владивостока рулит», который за считанные дни собрал сотни тысяч просмотров. Таможенники сняли видео для новогодней вечеринки, обыграв тему престижности службы в ФТС. Видеоряд был наложен на музыку из песни группы «БандЭрос» и содержал строчки в духе «Мы и так в поряде, зеленая форма — серьезные дяди» и «Коламбиа Пикчерз не представляет, как на таможне народ отжигает».

Роликом вполне предсказуемо заинтересовались надзорные органы: в ходе прокурорской проверки были установлены 13 сотрудников таможни Владивостока, которые «засветились» в кадре. Вскоре их вызвали на допрос. Оказалось, что некоторые девушки, снимавшиеся в «кино», находятся в декретных отпусках, а помимо таможенников в съемках участвовали местные предприниматели. Так, роль Бэтмена, который в конце произносит фразу «I'll be back», исполнил владелец сети мастерских, где автомобили разбирают на запчасти.