В МВД подтвердили задержание начальника камчатской полиции

Начальник управления МВД по Камчатскому краю Александр Сидоренко был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по материалам управления собственной безопасности. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что факты неправомерного расходования бюджетных средств в УМВД России по Камчатскому краю были выявлены сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России с привлечением контрольно-ревизионного управления и других подразделений МВД России еще в апреле 2016 года. В частности, были обнаружены нарушения при строительстве одного из объектов камчатского УМВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») и частью 1 статьи 285 («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы») УК РФ, отметила она.

Волк указала, что впоследствии было возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

«В ходе расследования начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан в порядке статьи 91 УПК. В настоящее время он отстранен от исполнения обязанностей по должности», — заключила Волк.

О задержании Сидоренко в ночь на пятницу сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона. По его информации, глава камчатской полиции был задержан в аэропорту по возвращении из отпуска и сразу же отправлен в Хабаровск для дачи показаний.