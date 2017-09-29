Бывшего главу УМВД по Камчатке арестовали

Суд по ходатайству следствия арестовал бывшего начальника УМВД по Камчатскому краю Александра Сидоренко. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, он допустил злоупотребление должностными полномочиями при реализации государственного контракта на строительство базы авиационного отряда специального назначения. С целью скрыть преступление Сидоренко принял меры к продолжению стройки силами и средствами подведомственного учреждения.

В ближайшее время главе ему будет предъявлено обвинение.

Сидоренко отстранен от исполнения обязанностей по должности, сообщила «Ленте.ру» представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, уголовное дело о злоупотреблениях в камчатском управлении было возбуждено на основании материалов ведомственной проверки.

В СКР напомнили, что в мае 2016 года под следствием оказалась заместитель начальника отдела организации тылового обеспечения УМВД по Камчатскому краю Татьяна Фиалка в связи с необоснованным принятием работ по госконтракту, касающемуся строительства авиабазы.

Кроме того, в суде рассматривается еще одно дело о злоупотреблениях в отношении начальника отдела капитального строительства камчатского УМВД.

О задержании Сидоренко стало известно в ночь на пятницу. По информации источника ТАСС, он был задержан в аэропорту по возвращении из отпуска и сразу же отправлен в Хабаровск для дачи показаний.