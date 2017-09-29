Главбуха отдела полиции в Дагестане заподозрили в присвоении 60 миллионов рублей

Следователи подозревают главного бухгалтера отдела полиции по Цунтинскому району Дагестана в присвоении около 60 миллионов рублей в течение 22 лет. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК Расул Темирбеков.

По данным следствия, подозреваемая с 1993 по 2015 годы не представляла справки о доходах в межрайонную налоговую инспекцию и не перечислила в бюджет налоги на доходы в размере более 30 миллионов рублей. Кроме того, она систематически получала с расчетного счета ОМВД по Цунтинскому району деньги в общей сумме более 30 миллионов рублей, которые предназначались для перечисления в налоговую инспекцию в качестве подоходного налога.

«Похищенными денежными средствами бывшая сотрудница полиции распорядилась по своему усмотрению. Выявление преступления проходило при непосредственном участии сотрудников МВД и УФСБ республики», — рассказал Темирбеков.

5 июля Центральный районный суд Красноярска арестовал бывшего главного бухгалтера межмуниципального управления МВД Надежду Николаеву, обвиняемую в хищении 130 миллионов рублей, выделенных на зарплату полицейским. Она находилась под подпиской о невыезде с 2012 года. За период следствия и суда обвиняемая часто меняла адвокатов и сумела восстановиться на работе, с которой ее вновь уволили по требованию Следственного комитета. У Николаевой и ее родственников арестованы квартиры в Красноярске и Москве, автомобиль Toyota RAV4 и восемь шуб.