Несуществующий дагестанский судья взыскал с Hyundai 18 миллионов рублей

Российский дистрибьютор автомобилей Hyundai ООО «Хендэ Мотор СНГ» получил повестку о взыскании с компании решением третейского суда 18,2 миллионов рублей, однако в дагестанской коллегии Федерального арбитражно-третейского суда (ФАТС) о данном споре ничего не знают, а вынесший решение арбитр никогда не работал в третейском суде. Об этом случае в понедельник, 21 августа, пишет газета «Коммерсант».

Как отмечается, в апреле 2016 года некто Надим Апаев приобрел автомобиль Hyundai Equus за 1,3 миллиона рублей. Через несколько месяцев он обнаружил у машины дефекты и потребовал заменить автомобиль, но модель уже была снята с производства. Hyundai вернула Апаеву деньги, а тот обратился в Советский районный суд Махачкалы с иском о взыскании с компании дополнительных 2,4 миллионов рублей, утверждая, что стоимость его транспортного средства за время использования выросла именно на эту сумму. Также он потребовал с Hyundai 2,3 миллиона рублей пеней. Иск был отклонен из-за отсутствия доказательств роста цены автомобиля.

4 августа 2017 года «Хендэ Мотор СНГ» получила повестку из Кизилюртовского районного суда Дагестана о назначении заседания о выдаче исполнительного листа на решение дагестанской коллегии ФАТС от 25 июля 2017 года, которым с компании были взысканы 18,21 миллиона рублей компенсации, а также 417 тысяч рублей третейского сбора.

Оказалось, что в мае 2017 года Апаев уступил права требования к «Хендэ Мотор СНГ» некоему Абдурахману Магомедову, который в третейском суде увеличил размер пеней до 9,6 миллионов рублей, а также потребовал с компании-дистрибьютора 6 миллионов рублей за нарушение прав потребителя.

В решении ФАТС указывается, что компания была уведомлена о судебном процессе, однако ее представители на заседания не явились и возражений не представили. При этом в дагестанской коллегии ФАТС «Коммерсанту» заявили, что подобный спор не рассматривался, а вынесший указанное решение судья никогда не работал в этом третейском суде. В «Хендэ Мотор СНГ» изданию заявили, что Абдурахмана Магомедова не знают, участниками разбирательств в третейском суде не являлись, уведомлений о рассмотрении дела в ФАТС не получали. «Считаем, что решение третейского суда фальсифицировано с целью хищения денежных средств либо было выполнено судьей третейского суда в Махачкале с превышением полномочий», — сообщили «Коммерсанту» в компании.