Абонент попытается взыскать с МТС 30 миллиардов рублей

Житель Тамбова Алексей Мелехов подал иск к МТС о компенсации морального вреда на сумму 30 миллиардов рублей. Об этом говорится в ежеквартальном отчете сотового оператора.

В качестве ответчиков также названы правительство России и администрация Тамбовской области.

В конце января 2017 года Мичуринский городской суд отказал в удовлетворении этих требований. Позднее Мелехов проиграл апелляцию — в Тамбовском областном суде, после чего обратился в третью — кассационную — инстанцию, которая еще не приняла решение.

Как сообщается в материалах суда, абонент использовал тариф «Smart 022015», по которому ежемесячно получал три гигабайта интернет-трафика, 500 минут звонков и 500 СМС. По версии истца, 22 июня 2016 года оператор сотовой связи незаконно списал минуты, включенные в тариф для бесплатных звонков.

Сколько именно времени, по версии Мелехова, было списано, в решении Тамбовского суда не указывается. Однако, по данным «Ведомостей», речь идет о шести минутах. «Обычно оператор решает спорные вопросы с клиентами в досудебном порядке, но ни одна крупная сервисная компания не застрахована от подобных абсурдных разбирательств», — заявил газете представитель МТС Дмитрий Солодовников.

