Бывшего главбуха красноярской полиции арестовали по обвинению в хищении зарплат

Центральный районный суд Красноярска арестовал бывшего главного бухгалтера межмуниципального управления МВД Надежду Николаеву, обвиняемую в хищении 130 миллионов рублей, выделенных на зарплату полицейским. Об этом в среду, 5 июля, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Женщина была заключена под стражу в зале суда. Решение об изменении ей меры пресечения было принято по просьбе гособвинителя, заявившего о ненадлежащем поведении обвиняемой, а также умышленным затягиванием ей судебного процесса. Уголовное дело о хищениях средств, в котором фигурирует Николаева, суд рассматривает с 2014 года.

Обвиняемая находилась под подпиской о невыезде с 2012 года, указывает «Медиазона». Она часто меняла адвокатов, к тому же главбух сумела восстановиться на работе, с которой ее вновь уволили по требованию Следственного комитета России (СКР).

Николаеву обвиняют в хищении средств, выделенных на зарплату сотрудникам. Как пишет газета «Коммерсантъ», женщина не признает свою вину. По данным издания, у Николаевой и ее родственников арестованы квартиры в Красноярске и Москве, автомобиль Toyota RAV4 и восемь шуб.