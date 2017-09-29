СМИ сообщили о задержании начальника камчатской полиции сразу после отпуска

Сотрудники ФСБ задержали начальника управления МВД по Камчатскому краю Александра Сидоренко. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По его информации, глава камчатской полиции был задержан в аэропорту по возвращении из отпуска и сразу же отправлен в Хабаровск для дачи показаний.

Силовые структуры региона пока не подтверждают сведения о задержании Сидоренко, однако он уже исчез из списка руководителей УМВД по Камчатскому краю. На момент написания материала там указаны только заместители начальника управления.

По данным портала «Камчатка-Информ», поводом для задержания стало расследование уголовного дела о махинациях при финансировании строительства вертолетной площадки в Халактырском аэропорту. Ресурс отмечает, что генерал-майор возглавляет камчатскую полицию в течение 6,5 лет.

С Сидоренко работают сотрудники 6-го следственного управления СКР, пишет «Кам 24». По данным агентства, задержание генерала согласовывалось в Москве в течение нескольких месяцев.