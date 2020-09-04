Генерал-майора российской полиции обвинили в афере на 30 миллионов рублей

Бывшему первому замначальнику Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майору полиции Александру Мельникову предъявили окончательное обвинение в покушении на мошенничество и получении взятки. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, в 2019 году к Мельникову через посредников — Ивана Викова и Андрея Фролова, которые также стали фигурантами дела, обратился Андрей Викол с просьбой за 30 миллионов рублей возобновить производство по уголовному делу о хищении из подконтрольной ему компании денег.

Генерал-майор, используя свой авторитет, добился возобновления расследования, однако впоследствии дело вновь было прекращено за отсутствием состава преступления.

Противоправную деятельность выявили сотрудники управления «М» ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД России.

Обвиняемые начали знакомиться с материалами дела, затем оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Мельникова задержали 24 сентября 2019 года, он находится в СИЗО. Указом президента России генерал-майора освободили от занимаемой должности.