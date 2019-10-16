Стрелявший в коллег у московского метро полицейский рассказал о случившемся

Полицейский Алексей Смирнов, арестованный за стрельбу по коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, дал показания о случившемся. Его слова в среду, 16 октября, приводит издание Baza.

Он сообщил, что изначально в вестибюле метрополитена попросил документы у мужчины азиатской внешности, который их при себе не имел. Спустя какое-то время прохожий попросил у полицейского пачку с бумажными платками и вышел с ней на улицу, вернув через несколько минут, а затем опять исчез из поля его зрения.

Вскоре к нему подошли двое незнакомцев в гражданской одежде и, сообщив, что они из УСБ, показали удостоверения. Смирнов проводил сотрудников до КП, где ему велели встать перед электрической печкой. На вопросы о происходящем сотрудники не отвечали. Как позже узнал задержанный, их фамилии были Лимонов и Веялко.

Лимонов достал мобильный телефон и начал снимать происходящее, параллельно оба нецензурно выражались в адрес задержанного. Пока приводили понятых, Смирнов сообщил об инциденте по стационарному телефону.

Ему пришлось достать из карманов все предметы, после чего Веялко взял пачку платков и продемонстрировал коллеге, что между ними лежат купюры. Разозлившись, задержанный направил пистолет в сторону сотрудника. Тот встал на колени, спросив, что делать с находкой, и Смирнов в него выстрелил. Понятые сразу же убежали с места происшествия.Позже он вызвал скорую по просьбе пострадавшего.

После этого задержанный выстрелил в Лимонова, который потянулся к его оружию. Тем временем его пострадавший коллега выбежал на улицу. Смирнов отметил, что раньше никогда не стрелял в людей, а все действия совершал, будучи в состоянии аффекта. Сейчас он сожалеет о содеянном.

По словам Смирнова, с лета 2019 года начальство требовало от него уволиться и угрожало тюрьмой, поскольку он отказывался давать ложные показания в адрес коллег, якобы берущих взятки.

Инцидент произошел 18 сентября. В результате сотрудник УСБ Максим Веялко погиб, а Алексей Лимонов был госпитализирован с ранениями. По неофициальным данным, Смирнов занимался поборами с пассажиров, попадавшихся на мелких нарушениях, и имел с этого около 10 тысяч рублей ежедневно. Также сообщалось, что он стрелял в коллег из-за подброшенной тысячи рублей к тем двум, которые получил в качестве взятки у нелегального мигранта. Якобы так полицейские хотели «утяжелить» статью. Возбуждено уголовное дело.

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