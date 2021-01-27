Расстрелявший полицейских в метро россиянин заявил о подброшенных ему деньгах

В Москве бывший российский полицейский Алексей Смирнов, обвиняемый в убийстве сотрудников управления собственной безопасности (УСБ) МВД России рассказал о подброшенных ему деньгах. Об этом в среду, 27 января, сообщает ТАСС

По данным агентства, во время заседания в Мосгорсуде подсудимый рассказал, что обнаруженные в его вещах две тысячи рублей, инкриминируемые ему в качестве взятки были подброшены сотрудниками полиции, задерживавшими его. При этом Смирнов отказался пояснять обстоятельства, при которых он застрелил оперативника УСБ Максима Веялко и тяжело ранил его коллегу Алексея Лимонова, пообещав, что сделает это после того, как его адвокат представит суду все доказательства стороны защиты.

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18 сентября в Москве в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» прапорщик полиции Смирнов выстрелил в старшего лейтенанта Максима Веялко, тяжело ранив его в грудь. Затем злоумышленник навел оружие на подполковника Алексея Лимонова и приказал ему лечь на пол. Пока Смирнов разбирался с ним, Веялко бросился к выходу из комнаты. Прапорщик выстрелил в Лимонова, а затем побежал за уходящим лейтенантом и выпустил пулю в него. Веялко смог выбраться из метро, поднялся на улицу, упал и умер.

Выяснилось, что сотрудники собственной безопасности пришли к старшему прапорщику Алексею Смирнову после того, как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке. По неофициальной информации, Смирнов занимался поборами с пассажиров, попадавшихся на мелких нарушениях, и имел с этого около 10 тысяч рублей ежедневно.

Подозреваемый на допросе заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники ОСБ попытались спровоцировать дачу взятки. Согласно материалам дела, он сам вызвал пострадавшему скорую помощь и добровольно отдал оружие прибывшим непосредственным руководителям. Смирнову предъявлено обвинение по статьям 317 и 291 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Получение взятки»). Сейчас его дело рассматривает Мосгорсуд с участием присяжных.