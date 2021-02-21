Для убившего бывшую девушку россиянина потребовали более строгого наказания

В социальных сетях появились подробности резонансного убийства 23-летней студентки Веры Пехтелевой. За совершенное год назад убийство судят жителя Кемерова Владислава Канюса, для него потребовали более строгого наказания. Сообщение о деле обвиняемого в убийстве девушки появилось и на странице «Московский активист» в Facebook.

«56 телесных повреждений нанес Вере Пехтелевой из Кемерово ее бывший молодой человек, после того как она решила уйти от него и пришла забирать вещи в январе прошлого года», — говорится в сообщении. Также там указано, что слышавшие крики соседи звонили в полицию несколько часов, но никто так и не приехал. Когда соседи смогли открыть дверь девушка уже была мертва.

Общественники указывают, что уголовное дело возбуждено по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство», предусматривающей более мягкое наказание. Переквалифицировать статью на более тяжкую — «Убийство, совершенное с особой жестокостью», — которая предусматривает до 20 лет лишения свободы, пока не стали.

Мать погибшей Оксана Пехтелева предоставила телеканалу «360» результаты экспертизы, согласно которой Веру Пехтелеву долгое время избивали и резали. В заключении специалистов указано, что на теле было множество гематом и переломы.