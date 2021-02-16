Стали известны подробности об убившем сокурсника из-за девушки студенте

22-летний студент Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), убивший одногруппника из-за девушки, ранее никогда не проявлял агрессию к окружающим. Об этом каналу «Москва 24» рассказал сокурсник нападавшего.

По его словам, у молодого человека была своя точка зрения и взгляд на жизнь, но он всегда был спокойным. «Я шокирован. Он очень умный парень, общительный, с ним было интересно», — поделился с журналистами сокурсник.

Студенты, у которых молодой человек проводил занятия как магистр, также запомнили его как уравновешенного и приятного в общении. «По своему предмету он мог рассказать многое, даже больше, чем предполагала программа, начитанный, в общении приятный, спокойный», — вспоминает бакалавр НГТУ.

Ранее девушка убитого студента призналась, что нападавший — ее бывший молодой человек. Он не смог простить, что, расставшись с ним, она ушла к его одногруппнику. Во время перерыва между парами сокурсники в очередной раз поругались, после чего 22-летний студент достал нож и зарезал конкурента.

Убийца объяснил свой поступок, опубликовав пост на странице в социальной сети. «Если пост оказался у меня на стене — значит, я таки зарезал своего одногруппника-крысу», — написал студент. Он уверял, что девушка была «второстепенной причиной» расправы. «Меня невероятно взбесила (...) его позиция в духе "я был таким, как ты, и за это себя ненавижу; у меня есть честь" — он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления, как "честь"», — заявил автор поста.