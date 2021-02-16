Девушка убитого российского студента рассказала о его конфликте с однокурсником

Девушка студента, убитого однокурсником в Новосибирске, рассказала о ссоре, которая предшествовала убийству. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По ее словам, молодые люди вместе учились на первом курсе магистратуры факультета психологии Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Нападавший не смог простить, что, расставшись с ним, девушка ушла к его одногруппнику. Во время перерыва между парами студенты в очередной раз поругались. Девушка уверяет, что ее бывший молодой человек стал угрожать сокурснику, после чего ножом ударил его в спину.

От полученных ранений 26-летний студент скончался в скорой.

Об инциденте стало известно 16 февраля. Убийца объяснил свой поступок, опубликовав пост на странице в социальной сети. «Если пост оказался у меня на стене — значит, я таки зарезал своего одногруппника-крысу», — написал студент. Он уверял, что одногруппник увел его девушку, но это было лишь «второстепенной причиной» расправы.

«Меня невероятно взбесила (...) его позиция в духе "я был таким, как ты, и за это себя ненавижу; у меня есть честь" — он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления, как "честь"», — заявил автор поста.