Суд отказался досрочно освободить убившего жену-модель россиянина

Свердловский областной суд отказался досрочно освободить из колонии фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного на 10 лет за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой. Об этом сообщает URA.RU.

Решение было принято после рассмотрения жалобы прокуратуры и потерпевшей стороны на постановление Чкаловского суда, смягчившего наказание осужденному. Областной суд счел, что нет оснований для замены неотбытой части наказания на ограничение свободы.

«Я была в шоке, когда узнала, что в декабре Лошагину смягчили наказание», — заявила мать погибшей Светлана Рябова.

7 декабря 2020 года сообщалось, что Чкаловский суд Екатеринбурга решил досрочно выпустить из колонии Лошагина. Он отсидел из 10 лет, назначенных ему приговором, шесть лет, девять месяцев и пять дней.

Несмотря на возражения администрации колонии и прокуратуры, ему заменили нахождение в колонии на ограничение свободы. Этот вид наказания предусматривает, что осужденный ограничен в передвижении, но при этом находится на воле. Он должен отмечаться у инспектора ФСИН.

В 2015 году Лошагина приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он из ревности убил супругу, вывез тело в лес и сжег его там.