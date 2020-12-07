Убивший жену-модель и сжегший ее тело российский фотограф выйдет на волю

Чкаловский суд Екатеринбурга вынес решение о досрочном освобождении из колонии российского фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного на 10 лет за убийство и сожжение жены-модели Юлии Прокопьевой. Об этом сообщает «КП».

Суд удовлетворил просьбу заключенного на замену неотбытого срока на более мягкую форму наказания и постановил выпустить его на волю. Лошагин отбыл шесть лет, девять месяцев и пять дней и просил смягчить ему вид наказания.

Несмотря на возражения администрации колонии и прокуратуры, ему заменили нахождение в колонии на ограничение свободы. Этот вид наказания предусматривает, что осужденный ограничен в передвижении, но при этом находится на воле. Он должен отмечаться у инспектора ФСИН.

У прокуратуры есть 10 дней, чтобы подать апелляцию на решение суда.

В 2015 году Лошагина приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он из ревности убил супругу, вывез тело в лес и сжег его там.