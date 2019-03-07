Мать погибшей россиянки обязали выплатить убийце 300 тысяч рублей

Суд обязал мать погибшей модели Юлии Прокопьевой выплатить убийце 300 тысяч рублей. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает РИА Новости.

Отбывая наказание в тюрьме за убийство, бывший муж жертвы Дмитрий Лошагин подал иск о разделе совместно нажитого имущества, который был одобрен.

По словам матери погибшей, деньги не пошли на семейные нужды — сразу после их получения Лошагин, благодаря родственникам, перечислил всю сумму на оплату «каких-то фотоуслуг». Женщина отметила, что у нее имеются подтверждающие данный факт документы.

По данным следствия, Дмитрий Лошагин убил Юлию Прокопьеву в ночь на 23 августа 2013 года во время вечеринки. Супруги вышли из своей квартиры на лестницу, где между ними произошла ссора. Фотограф толкнул жену, после чего она упала и сломала шею. Затем он спрятал тело под лестницей и вернулся на вечеринку. Днем 23 августа Лошагин вывез труп женщины в лесной массив под Первоуральском и сжег на костре.

Фотограф был арестован 6 сентября 2013 года. Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в убийстве супруги и приговорил к 10 годам в колонии строгого режима. Однако защита обжаловала приговор и срок заключения был уменьшен на два месяца.

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