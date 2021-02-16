Россиянин из жалости убил прикованную к постели любимую жену и сел в тюрьму

Иркутский областной суд приговорил к шести годам лишения свободы местного жителя за убийство прикованной к постели любимой жены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве человека в беспомощном состоянии, однако суд назначил ему более мягкое наказание, чем предусмотрено Уголовным кодексом за данное преступление. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: раскаяние подсудимого, наличие несовершеннолетних детей, сотрудничество со следствием и совершение убийства из сострадания.

Осужденный, находившийся под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Из материалов дела следует, что подсудимый и потерпевшая долгое время жили вместе, у них родились двое детей. В 2018 году после инсульта женщина стала инвалидом, она не могла самостоятельно передвигаться и питаться. За ней ухаживал муж. В декабре 2019 года он решил избавить любимую от страданий и задушил ее проводом от зарядки для телефона.