Редактора российского регионального портала убили в собственной квартире

В Рязани в собственной квартире найдена убитой 33-летний редактор регионального новостного портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова. Об этом в субботу, 16 января, сообщает портал k1news.ru

По данным издания, тело женщины с десятью ножевыми ранениями было обнаружено вечером 15 января. Главный подозреваемый — муж погибшей — скрылся с места происшествия. Полицейские объявили в розыск его и двоих детей, которые находились в квартире вместе с матерью.

Позже, как сообщило в своем Telegram-канале издание Mash, муж убитой — Алексей — сам сдался полиции. Он рассказал, что причиной конфликта стал бракоразводный процесс. Мужчина хотел забрать детей, но Жанна стала звонить брату и подруге, жаловаться и просить помощи.

В результате конфликт перерос в драку, в ходе которой Алексей схватил нож и убил Жанну Шеплякову, после чего похитил двух сыновей. Старшая дочь ехать с отцом отказалась. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

30 декабря сообщалось, что в Орловской области к пожизненному заключению в колонии особого режима приговорен 44-летний житель Тульской области, убивший свою гражданскую жену и ее дочь-инвалида.