Россиянин убил мать и возлюбленную после ссоры из-за отсутствия детей

В Приморском крае отдали под суд 36-летнего россиянина, которого обвиняют в совершении двойного убийства. Об этом в среду, 7 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, мужчине надоело выслушивать упреки от 55-летней матери из-за отсутствия детей. 20 апреля, во время очередной ссоры женщины с 48-летней возлюбленной мужчины, он схватился за нож и зарезал их. От полученных ран потерпевшие скончались.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области россиянка зарезала сожителя и ушла спать к соседу. 39-летний мужчина обвинил свою 30-летнюю сожительницу в измене. После этого она бросилась на возлюбленного с ножом, от полученных ранений он умер. В момент трагедии в соседней комнате спали двое детей 4 и 6 лет. После содеянного россиянка отвела их к своей сестре, а сама ушла спать к соседу.