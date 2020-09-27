Уличенная в измене россиянка зарезала сожителя и ушла спать к соседу

Жительница города Вольска Саратовской области подозревается в убийстве сожителя. Она зарезала мужчину после того, как он уличил ее в измене. Об этом сообщает «Регион Online».

По данным издания, пара жила вместе четыре года. Однажды они поссорились. 39-летний мужчина обвинил свою 30-летнюю сожительницу в измене. После этого она бросилась на возлюбленного с ножом, от полученных ранений он умер. В момент трагедии в соседней комнате спали двое детей 4 и 6 лет. После содеянного россиянка отвела их к своей сестре, а сама ушла спать к соседу.

О преступлении стало известно после того, как женщина сама обратилась в полицию с заявлением о краже мобильного телефона. К ней на дом выехал наряд, где и был обнаружен ее мертвый сожитель. Как оказалось, женщина нигде не работала и злоупотребляла алкоголем, на который тратила выделяемые государством деньги в качестве финансовой помощи детям во время пандемии коронавируса.

Ранее в Бразилии ревнивый муж отравил ядом свою жену, после чего она через грудное молоко отравила их общего ребенка. Таким образом мужчина хотел отомстить своей возлюбленной за измену. Мужчина признался в совершении преступления, однако добавил, что смерть ребенка стала непредумышленной.