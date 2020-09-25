Ревнивый муж отравил жену и грудного ребенка

В Бразилии ревнивый муж отравил ядом свою жену, после чего она через грудное молоко отравила их общего ребенка. Таким образом мужчина хотел отомстить своей возлюбленной за измену, пишет The Mirror.

Бразилец добавил яд в мясо, которое ела женщина. Когда она почувствовала себя плохо, он предложил отвезти ее и их ребенка в больницу. Однако вместо этого отвез их в лес и закопал там, убедившись, что оба мертвы.

Мужчина признался в совершении преступления, однако добавил, что смерть ребенка стала непредумышленной. Также он сам показал полицейским, где закопал трупы родственников.

Как отмечает издание, муж узнал о планах супруги съехаться с любовником. После ее смерти он отправил ее родственникам загадочные сообщения от ее лица, где писал о скором переезде. Тревогу забил старший сын женщины.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании, узнав об измене жены, заманил ее любовница на уединенную ферму, убил и сжег. Когда вина британца выяснилась, супруга заявила, что больше не любит его.