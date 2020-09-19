Мужчина задушил жену поясом от халата и ушел веселиться в паб

В Великобритании бизнесмен Иэн Хэмер (Ian Hamer) был признан виновным в убийстве своей жены и приговорен к пожизненному заключению. Об этом пишет Mirror.

Мужчина совершил преступление с особой жестокостью: он задушил супругу поясом от ее банного халата и бросил тело в доме. После совершения убийства он ушел веселиться с друзьями в паб, где принимал наркотики.

Сам Хэмер пытался объяснить суду свой поступок неадекватным психическим состоянием, которое не позволяло ему осознать происходящее, однако суд не прислушался к словам Хэмера.

Также указывается, что британец был крайне жестоким по отношению к своей жене. Так, он постоянно обвинял ее в изменах, заставлял ее одеваться так, как хотелось ему, и проверял все ее социальные сети.

В июле жителя Алтайского края приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство жены и двух детей. В августе 2019 года мужчина повез женщину с двумя детьми на мотоцикле на вокзал в Славгород, в дороге он поссорился с супругой. Во время ссоры он убил ее и детей 4 и 9 лет, которые видели убийство. Он задушил жену и детей автомобильным тросом, после чего закопал их тела в лесополосе.