Россиянин задушил жену и закопал ее на кладбище домашних животных

В городе Березники Пермского края местный житель задушил жену и закопал ее на кладбище домашних животных. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 24 марта в правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее 38-летняя сестра без вести пропала. Так как обстоятельства, при которых пропала женщина, вызвали сомнения, то было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В результате следственных действий в совершении убийства женщины был задержан муж пропавшей. Ему предъявлено первоначальное обвинение по статье об убийстве.

Установлено, что 24 марта текущего года в своей квартире обвиняемый задушил жену, после чего закопал тело на кладбище домашних животных, где в ходе следственных действий оно было обнаружено. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.

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