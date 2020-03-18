Россиянин задушил работницу детского сада и спрятал тело в подвале

В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который задушил работницу детского сада и спрятал ее тело в подвале. Об этом в среду, 18 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 32-летний россиянин занимался поставкой продуктов питания в детский сад. В процессе работы он познакомился со своей жертвой, между ними завязалась дружба. Женщина долгое время оказывала ему финансовую помощь в виде дорогих подарков.

15 октября 2019 года оба находились в машине подозреваемого, когда между ними возник конфликт, причиной которого, как полагают следователи, стал упрек со стороны работницы дошкольного учреждения. Мужчина ударил женщину по лицу, задушил, а тело спрятал в подвале заброшенного дома. После этого он похитил паспорт и мобильный телефон убитой и скрылся.

Дочь погибшей обратилась в полицию с заявлением об исчезновении матери. Коллеги, которые пытались дозвониться до пропавшей женщины, также забили тревогу. Выяснилось, что на один из звонков ответил мужской голос, который пытался имитировать голос исчезнувшей. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Подозреваемый купил билет на автобус и собирался покинуть страну, однако его удалось задержать за несколько часов до отправления. Мужчина отрицал свою причастность к преступлению, но под давлением улик признался в убийстве и даже указал место, где спрятал тело.

12 марта сообщалось, что в Саратове 60-летнего местного жителя приговорили к пожизненному лишению свободы за изнасилования и убийства любовниц.

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