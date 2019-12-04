Россиянин за два месяца изнасиловал четверых и убил двух любовниц

В Саратове расследуют уголовное дело местного жителя — серийный насильник убил двух своих любовниц за два месяца. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, 59-летний мужчина еще в конце ноября 2018 года изнасиловал в своем частном доме 40-летнюю женщину и удерживал ее там два дня. Позже ей удалось сбежать, когда он решил взять ее с собой и поехать к другу. Однако потерпевшая в полицию не обратилась.

14 декабря 2018-го он привел домой 45-летнюю женщину и изнасиловал ее. Жертва сбежала, но также не подавала заявление в полицию, опасаясь мести. Побег жертв не остановил обвиняемого — уже 1 января, отмечая Новый год с любовницей, с которой он познакомился летом и какое-то время жил вместе, он поссорился с женщиной, изнасиловал ее и убил. Тело он спрятал в неотапливаемой части дома, где оно пролежало до февраля.

Уже в конце января он пригласил жить с собой другую женщину и в феврале, после ссоры, изнасиловал ее и убил. Следствие по делу продолжается.

3 декабря сообщалось, что 62-летний россиянин Валерий Андреев возглавил список самых разыскиваемых лиц Интерпола, составленный ко Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Дальнобойщик Андреев, известный как Орский маньяк, подозревается в серии убийств и изнасилований женщин. Он похищал их на трассах Оренбургской области, увозил в безлюдные места, где насиловал и расправлялся с ними. В период с 2009-го по 2012 год жертвами маньяка стали как минимум семь местных жительниц.

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