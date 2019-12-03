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Российский маньяк возглавил список Интерпола

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Валерий Андреев
Валерий Андреев

62-летний россиянин Валерий Андреев возглавил список самых разыскиваемых лиц Интерпола, составленный ко Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Список опубликован на сайте Международной организации уголовной полиции.

В него попали восемь международных беглецов, разыскиваемых за предполагаемые преступления против женщин, в том числе, их убийства. В списке есть граждане России, Украины, Дании, Норвегии, Бразилии, Кипра и США. Кроме Андреева там обозначен еще один россиянин — 37-летний Нуран Мусаев, разыскиваемый за убийство двух женщин при отягчающих обстоятельствах.

Дальнобойщик Валерий Андреев, известный как Орский маньяк, подозревается в серии убийств и изнасилований женщин. Он похищал их на трассах Оренбургской области, увозил в безлюдные места, где насиловал и расправлялся с ними. В период с 2009-го по 2012 год жертвами маньяка стали как минимум семь местных жительниц.

Андреев находится в федеральном розыске как особо опасный преступник, за помощь в его поимке МВД России обещает заплатить миллион рублей.

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