В Россию вернулась «кровавая атаманша» Мадлена

В Россию экстрадирована 65-летняя профессиональная мошенница Мадлена Зворыкина, прозванная СМИ «кровавой атаманшей» за убийство, как минимум, 10 человек в 90-х годах. Об этом пишет газета «Московский комсомолец».

Женщину задержали в Белоруссии, когда она пыталась незаконно пересечь границу, чтобы попасть на Украину. После проверки выяснилось, что она числится в базе Интерпола среди лиц, разыскиваемых за убийства и бандитизм.

Зворыкина является гражданкой России, а в розыск ее объявила Грузия. Она провела 40 дней в изоляторе в Белоруссии, а затем ее выдали российским правоохранительным органам.

Грузинские правоохранители разыскивают россиянку с 90-х годов за умышленное убийство пяти человек и бандитизм — ее считают главарем банды, которая занималась угонами машин, хищением сотен тонн вина с заводов и подделкой документов.

В 2004 году Генпрокуратура Грузии просила Россию выдать Зворыкину, но получила отказ в связи с тем, что россияне не выдаются другим странам.

Прозвище «кровавой атаманши» женщина получила за свои криминальные «подвиги» на родине. В начале 90-х Зворыкина с своим любовником Александром Рощиным организовала убийство как минимум 10 человек. Она отсидела 10 лет и вышла на свободу. В 2004 году Зворыкину обвиняли в организации автомобильной пирамиды, жертвами которой стали сотрудники правоохранительных органов.

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