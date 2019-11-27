Россиянин до смерти забил возлюбленную мухобойкой и получил срок

В Саратовской области местный житель до смерти избил свою сожительницу мухобойкой. Ему показалось, что она слишком долго убирала за скотиной. Мужчину приговорили к десяти годам колонии, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 29 июля 55-летний саратовец в сторожевом домике по месту своей работы выпивал с подругой, когда та отправилась во двор убирать за скотиной. Слишком долгое отсутствие женщины вызвало у ее сожителя «приступ ревности». Когда она вернулась, мужчина «высказал ей все накопившиеся претензии» и избил кулаками и мухобойкой. Он наносил удары в том числе по голове.

Уточняется, что после нападения пара продолжила выпивать, а вскоре мужчина и избитая им женщина легли спать. Ночью она умерла. Заметив это, мужчина сообщил в полицию. Установлено, что смерть женщины наступила из-за травмы головы.

В отношении саратовца возбудили ​уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Суд Саратовской области приговорил его к десяти годам колонии.

25 ноября в Москве на площади Яузские Ворота прошел массовый согласованный пикет против домашнего насилия, приуроченный к международному Дню борьбы против насилия в отношении женщин. На пикет россияне вышли с плакатами «Насилие не семейное дело», «Бьет — значит сядет», «Семью разрушает насилие, а не возможность жертв получить защиту». Кроме требований принять закон о профилактике семейно-бытового насилия, участники акции выступили в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, который издевался над ними и, по версии защиты девушек, насиловал их.

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