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Сотни людей вышли на пикет в центре Москвы против домашнего насилия

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В Москве на площади Яузские Ворота прошел массовый согласованный пикет против домашнего насилия, приуроченный к международному Дню борьбы против насилия в отношении женщин, передает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

На пикет россияне вышли с плакатами «Требуем закона о профилактике домашнего насилия», «Насилие не семейное дело», «Бьет — значит сядет», «Семью разрушает насилие, а не возможность жертв получить защиту», «Мы не хотим умирать», «Мне страшно жить в стране, где насилие считается традиционной ценностью» и другими.

Кроме требований принять закон о профилактике семейно-бытового насилия, демонстранты высказались также за введение шведской модели борьбы с проституцией с лозунгом «Тело человека — не товар» и прекращение уголовного преследования сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, с плакатом «Самооборона от домашнего тирана — не преступление».

По данным РИА Новости, митинг был согласован на 200 человек. Также пикеты в поддержку защиты женщин прошли в Санкт-Петербурге, Ижевске и Смоленске.

Ранее стало известно, что восемь из десяти россиянок, осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ), защищались от домашнего насилия. В исследовании «Новой газеты» и «Медиазоны» сказано, что большинство женщин осудили за их защиту от партнеров и родственников мужского пола. Так, 83 процента женщин защищались от мужей и сожителей, 8 процентов — от других родственников мужского пола.

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