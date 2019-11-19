Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных. Об этом во вторник, 19 ноября, адвокат Алексей Липцер сообщил «Коммерсанту».

По его словам, СКР уже завершил предварительное следствие. Просьба же актуальна в том случае, если будет отклонено первое ходатайство о прекращении уголовного дела, поскольку гибель Хачатуряна произошла в рамках самообороны и после многолетних издевательств. Еще одно ходатайство адвоката — об обязательном проведении предварительных судебных слушаний перед началом рассмотрения уголовного дела по существу — носит чисто технический характер.

13 ноября представитель потерпевшей стороны Юлия Нитченко сообщила, что сестер Хачатурян могли подстрекать к убийству отца их подруги, которые в настоящее время проходят по делу главными свидетелями. Девушки якобы удалили переписку с сестрами после их задержания, следователи занимаются ее восстановлением.

Троих дочерей Михаила Хачатуряна задержали в 2018 году. Их обвинили в убийстве отца по предварительному сговору. Те заявили, что несколько лет терпели физическое и сексуальное насилие с его стороны. 14 октября 2019 года медицинская экспертиза пришла к выводу, что Хачатурян подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.

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