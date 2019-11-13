Подруг сестер Хачатурян заподозрили в подстрекательстве к убийству отца

Сестер Хачатурян могли подстрекать к убийству отца их подруги. Об этом РИА Новости сообщила представитель потерпевшей стороны Юлия Нитченко.

По ее словам, приятельницы обвиняемых являются главными свидетелями и рассказывают следователям о трудных взаимоотношениях отца с дочерьми.

«Именно они рассказывают о якобы насильственных действиях со стороны отца в отношении сестер. Однако позже выяснилось, что, например, когда отец вышел из больницы, в переписке с Марией одна из ее подруг рассуждала, как бы его упрятать назад в лечебницу или убить. Все это было за день до убийства. Подруга Крестины также в переписках рассказывала, как видит убийство Михаила», — сказала Нитченко.

Она сообщила, что подруги удалили переписку с сестрами после их задержания, следователи занимаются ее восстановлением.

Материалы по теме «Одних бьют ногами по лицу, а других запирают дома» Россияне вышли на улицу из-за сестер Хачатурян и рассказали о пытках и унижении

18 октября адвокат родственников погибшего Ольга Халикова заявила, что дочери могли убить Хачатуряна из-за денег. По ее словам, девушки якобы боялись наказания за трату денег. У главы семейства была крупная сумма, которую он собирался потратить на покупку автомобиля Крестине.

Трех дочерей Хачатуряна задержали в 2018 году. Их обвинили в убийстве отца по предварительному сговору. Девушки заявили, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие с его стороны. В августе следствие подтвердило, что Хачатурян действительно совершал в отношении них насильственные действия.

14 октября 2019 года медицинская экспертиза пришла к выводу, что Хачатурян подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru