Пенсионер МВД убил бывшую жену и избежал тюрьмы

В Дагестане избежал тюрьмы пенсионер МВД Тагир Велагаев, который признался в том, что убил бывшую жену и завернул ее тело в ковер. Советский районный суд Махачкалы приговорил его к двум годам ограничения свободы. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает «Медиазона».

По версии следствия, 5 февраля 2019 года бывший полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к женщине. Между ними возник конфликт, в результате которого осужденный нанес бывшей жене четыре удара рукоятью травматического пистолета по голове, а после задушил.

Через 12 дней в полицию обратились соседи погибшей, которые почувствовали специфический запах из ее квартиры. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили завернутое в ковер тело. После задержания Велагаев начал активно сотрудничать со следствием. Он сознался, что забрал ключи и телефон жертвы, которые затем выбросил по дороге.

Сын убитой сообщил, что причиной развода между супругами стало создание бывшим полицейским семьи с другой женщиной. Несмотря на развод, мужчина продолжал преследовать бывшую жену, вынудив ее сменить место проживания. Женщина неоднократно меняла телефонные номера, но бывший муж всякий раз снова находил способ с ней связаться.

Сразу после убийства Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), но позже оно было переквалифицировано на статью 107 УК РФ («Убийство в состоянии аффекта»). Суд пришел к выводу, что в момент убийства подсудимый находился в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения.

16 февраля сообщалось, что в подмосковном поселке Селятино в ходе конфликта из-за развода мужчина убил жену на глазах у ребенка.

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