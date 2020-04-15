Россиянин задушил 83-летнюю пенсионерку и ее соседок

В Архангельске задержан 27-летний подозреваемый в убийстве трех женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Вечером 11 апреля 2020 года после тушения пожара в квартире дома на улице Гагарина в Архангельске были обнаружены обгоревшие тела трех женщин. В ходе расследования было установлено, что их убил внук одной из погибших.

По версии следствия, 3 апреля подозреваемый, проживающий в Устьянском районе Архангельской области, приехал в областной центр. Он остановился у дальней родственницы 83-х лет, которая проживала одна в однокомнатной квартире. Гость ушел в запой, а когда хозяйка стала высказывать ему претензии, он ее задушил. Затем мужчина продолжил распивать спиртное еще на протяжении нескольких дней, при этом в квартире лежало тело погибшей пенсионерки.

11 апреля туда заглянула 77-летняя соседка, у которой был ключ от входной двери. Мужчина ее задушил, а потом зарезал 43-летнюю дочь соседки, которая пришла вслед за матерью. После убийств подозреваемый забрал из квартиры родственницы крупную сумму денег. Он также решил ограбить соседок. В их квартире оказалась 12-летняя девочка, которая приходилась дочерью и внучкой одной из убитых женщин. Подозреваемый избил ее и похитил хранившиеся в квартире деньги. Чтобы скрыть преступление, он устроил пожар, открыв газ, и скрылся.

СКР опубликовал оперативное видео с места преступления на своем YouTube-канале.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

На кадрах видна обстановка сгоревшей квартиры. На полу следы крови, беспорядок. Фигурант дела рассказывает следователям, как совершал убийства.

Вечером 13 апреля подозреваемый совершил два разбойных нападения на магазины в поселке Октябрьский Устьянского района, используя предмет, похожий на пистолет.

В ходе допроса мужчина признал свою вину. По его словам, он убил потерпевших из-за денег, которые ему были нужны для приобретения алкоголя и на развлечения.

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