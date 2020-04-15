Россиянин задушил 83-летнюю пенсионерку и ее соседок

В Архангельске задержан 27-летний подозреваемый в убийстве трех женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).
Вечером 11 апреля 2020 года после тушения пожара в квартире дома на улице Гагарина в Архангельске были обнаружены обгоревшие тела трех женщин. В ходе расследования было установлено, что их убил внук одной из погибших.
По версии следствия, 3 апреля подозреваемый, проживающий в Устьянском районе Архангельской области, приехал в областной центр. Он остановился у дальней родственницы 83-х лет, которая проживала одна в однокомнатной квартире. Гость ушел в запой, а когда хозяйка стала высказывать ему претензии, он ее задушил. Затем мужчина продолжил распивать спиртное еще на протяжении нескольких дней, при этом в квартире лежало тело погибшей пенсионерки.
11 апреля туда заглянула 77-летняя соседка, у которой был ключ от входной двери. Мужчина ее задушил, а потом зарезал 43-летнюю дочь соседки, которая пришла вслед за матерью. После убийств подозреваемый забрал из квартиры родственницы крупную сумму денег. Он также решил ограбить соседок. В их квартире оказалась 12-летняя девочка, которая приходилась дочерью и внучкой одной из убитых женщин. Подозреваемый избил ее и похитил хранившиеся в квартире деньги. Чтобы скрыть преступление, он устроил пожар, открыв газ, и скрылся.
СКР опубликовал оперативное видео с места преступления на своем YouTube-канале.
На кадрах видна обстановка сгоревшей квартиры. На полу следы крови, беспорядок. Фигурант дела рассказывает следователям, как совершал убийства.
Вечером 13 апреля подозреваемый совершил два разбойных нападения на магазины в поселке Октябрьский Устьянского района, используя предмет, похожий на пистолет.
В ходе допроса мужчина признал свою вину. По его словам, он убил потерпевших из-за денег, которые ему были нужны для приобретения алкоголя и на развлечения.