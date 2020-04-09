Защищавший девушек россиянин погиб от рук преступника с двумя ножами

В Чебоксарах 35-летний россиянин, защищавший девушек, погиб от рук преступника с двумя кухонными ножами. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 8 апреля 42-летний нетрезвый мужчина начал приставать к девушкам, находившимся во дворе. Осознав, что с ним не хотят общаться, мужчина начал ругаться, бросать в них пустыми бутылками и угрожать двумя кухонными ножами. Перепуганные девушки бросились бежать, подозреваемый начал преследовать одну из них. Происходящее в соседнем дворе увидел 35-летний мужчина, который вступился за девушку и потребовал от дебошира успокоиться.

Завязалась драка, в ходе которой подозреваемый нанес защитнику девушек шесть ударов двумя ножами. От полученных ранений потерпевший скончался. Преступника задержали очевидцы произошедшего, которые передали его прибывшим полицейским.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Назначен ряд экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.

7 апреля сообщалось, что в Подмосковье 27-летний мужчина зарезал свою мать и две недели прятался на чердаке.

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