Бывший полицейский напал с ножом на администрацию российского города

В городе Полевской Свердловской области бывший заместитель начальника ОВД по оперативной работе напал с ножом на управление культуры администрации города. Об этом «Ленте.ру» в среду, 25 декабря, сообщил пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, конфликт произошел на почве ревности: экс-полицейский ворвался в здание, где работает его жена, избил ее на глазах коллег, а после напал с ножом на одного из сотрудников, который пытался за нее вступиться. По предварительным данным, нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. Дебошира отвезли в местный ОВД.

«Потерпевшего отправили на судебную экспертизу для установления тяжести травм. По ее результатам будет принято дополнительное решение», — сказал Горелых.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»), до суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее, 23 декабря, сообщалось , что бывший начальник пункта полиции «Кокуйский» получил 11 лет колонии строгого режима за убийство мужа любовницы. Конфликт произошел из-за жены погибшего, который заподозрил, что она изменяет ему с полицейским.

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