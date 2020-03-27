Россиянин напал на врачей из-за разлуки с женой во время карантина

Вернувшийся из Таиланда россиянин напал на врачей после того, как его жену увезли в больницу с подозрением на коронавирус. Видео с дебоширом в пятницу, 27 марта, публикует astv.ru.
Инцидент произошел в детском лагере «Юбилейный» в селе Березняки на Сахалине, куда накануне привезли около 240 туристов для прохождения карантина. 34 из них отправили на обсервацию в местный диспансер: их экспресс-тесты на коронавирус не показали определенного результата.
Среди госпитализированных оказалась и жена героя видео, который, узнав о предстоящей разлуке, стал бросаться на медработников и представителей власти. Полицейские увели мужчину в спецпомещение, в настоящий момент решается вопрос о его привлечении к административной ответственности. По данным сахалинского портала, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения.
26 марта в России было зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных составило 1036 человек в 58 регионах страны.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения