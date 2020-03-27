Россиянин напал на врачей из-за разлуки с женой во время карантина

Вернувшийся из Таиланда россиянин напал на врачей после того, как его жену увезли в больницу с подозрением на коронавирус. Видео с дебоширом в пятницу, 27 марта, публикует astv.ru.

Инцидент произошел в детском лагере «Юбилейный» в селе Березняки на Сахалине, куда накануне привезли около 240 туристов для прохождения карантина. 34 из них отправили на обсервацию в местный диспансер: их экспресс-тесты на коронавирус не показали определенного результата.

Среди госпитализированных оказалась и жена героя видео, который, узнав о предстоящей разлуке, стал бросаться на медработников и представителей власти. Полицейские увели мужчину в спецпомещение, в настоящий момент решается вопрос о его привлечении к административной ответственности. По данным сахалинского портала, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения.

26 марта в России было зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных составило 1036 человек в 58 регионах страны.

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