Россиянка пожаловалась на невозможность провести карантин в Таиланде из-за отказа консульства помочь ей в продлении визы. Об этом жительница Санкт-Петербурга Катерина Варфоломеева сообщила на своей странице в Facebook.

Варфоломеева рассказала, что находится на отдыхе с восьмилетней дочерью и их туристическая виза закончится в начале апреля. После этого женщина планировала остаться в стране до стабилизации обстановки, чтобы не подвергать себя и ребенка опасности.

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Иммиграционная служба Таиланда поддержала всех туристов и позволила продлить срок пребывания независимо от визы. Но для этого требуется специальное письмо из консульства страны, сообщающее о невозможности или нежелательности возвращения на родину в связи с пандемией.

«Причиной может быть закрытие границ, прекращения авиасообщения и вероятность заразиться в пути или заразить других. Ведь существует вероятность подхватить этот вирус и привезти в свою страну, где инфицировать других людей. Консульства почти всех стран в Таиланде поддержали своих граждан, но Россия писем не выдает», — написала Варфоломеева.

По ее словам, консульство Российской Федерации отказывает гражданам в выдаче письма для миграционной службы Таиланда, призывая всех вернуться на родину. При этом в иммиграционных офисах страны стоят «огромные очереди россиян, которым тайские сотрудники пытаются объяснить, что не в силах помочь с продлением пребывания без предоставленных документов».

«Моя семья находится здесь в самоизоляции. Для того чтобы доехать до своего дома, мне нужно воспользоваться паромом и посетить два морских порта, выполнить три перелета, посетив четыре аэропорта. В ситуации пандемии это кажется абсурдом», — отметила россиянка.

В завершение женщина попросила дать ей возможность «соблюдать главную рекомендацию врачей — оставаться в изоляции» и «продлить пребывание в Таиланде, не рискуя свободой, нарушая миграционное законодательство страны».

Пост женщины собрал более 600 комментариев, в которых некоторые пользователи отметили, что оказались в похожей ситуации в других странах и боятся лететь домой во время пандемии.

Ранее сообщалось, что вернувшихся из Таиланда российских туристов с подозрением на коронавирус заперли в детском лагере на Сахалине. На карантине оказались 240 человек, 29 из которых могут быть инфицированы.

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