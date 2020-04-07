Убивший мать россиянин две недели прятался на чердаке

В Подмосковье 27-летний мужчина зарезал свою мать и две недели прятался на чердаке дома. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 4 апреля о неадекватном поведении мужчины, который уже несколько дней живет на чердаке, в полицию сообщили его соседи. На место прибыли сотрудники МЧС и полиции. Они убедили дебошира спуститься с чердака в свое жилье. На балконе его квартиры был обнаружен завернутый в ночную рубашку труп его 57-летней матери с множественными ножевыми ранениями. По словам соседей, молодой человек употреблял наркотики, нигде не работал и жил за счет матери, которая работала телефонисткой.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе допроса молодой человек частично признал свою вину. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

20 февраля сообщалось, что россиянин Алексей Толчин, убил мать, спрятал тело в бочке и сбежал по дороге в суд.

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