Экскаваторщик нашел мертвую россиянку в бочке с отходами

В Петербурге полиция задержала местного 35-летнего жителя, подозреваемого в убийстве 63-летней матери. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, вечером 17 февраля в правоохранительные органы позвонил экскаваторщик и рассказал об обнаружении тела женщины.

По его словам, знакомый по имени Алексей попросил его закопать на территории завода 200-литровую бочку с отходами. Когда экскаваторщик поднял емкость ковшом, чтобы положить в вырытую яму, то у нее открылась крышка, и стала видна человеческая голова.

Прибывшие на место полицейские извлекли из бочки тело женщины и чемодан с одеждой. Установив ее личность, правоохранители заподозрили в убийстве ее старшего сына. Он решил скрыть преступление, выдав исчезновение матери за побег.

В настоящее время устанавливается причина смерти женщины. У нее остались два несовершеннолетних сына — 13 и 17 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru