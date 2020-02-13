На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

В Северной Осетии полиция обнаружила труп женщины на загородном участке бывшего прокурора Игоря Чельдиева. Об этом сообщает издание Baza.

По предварительной информации, тело принадлежит его гражданской супруге, которая пропала более месяца назад. 45-летняя женщина исчезла из дома, после чего ее сестра обратилась в полицию. Первые поиски оказались безрезультатными.

Оперативники МВД Северной Осетии приехали к Чельдиеву домой и обратили внимание на выбивающийся из общего ландшафта холмик на участке. Бывший прокурор занервничал и признался, что там закопано тело его подруги. По словам Чельдиева, женщина погибла случайно, упав и ударившись головой.

На трупе действительно обнаружили травму черепа.

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